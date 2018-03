Vinícius estreia na Liberta com números do nível de Neymar

Atenção, alerta anti-oba-oba! O aviso se faz necessário diante das linhas a seguir, mas os números apontam: Vinícius Júnior é melhor do que Neymar. Pelo menos na comparação de ambos na idade atual do atacante do Flamengo. Prestes a estrear na Libertadores, a joia comprada pelo Real Madrid tem o maior teste da carreira pela frente e colocará à prova um retrospecto animador.

Vinícius Junior entrará em campo para encarar os argentinos nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Nilton Santos, com 17,62 anos e estatísticas importantes para quem não completou nem um ano entre os profissionais. São 45 jogos, 1.490 minutos e oito gols marcados, média de um a cada 186,3 minutos de bola rolando.

FOTO: infoesporte

A marca é superior a de Neymar na mesma idade. Com o mesmo número de gols, o craque do Paris Saint-Germain tinha menos partidas (39), mas mais tempo em campo com a camisa do Santos (2.064 minutos), o que aponta uma média de 258 minutos para balançar as redes.

Marcas similares e vítimas também. Se Vinícius Junior soma gols diante de pequenos do Rio de Janeiro (Cabofriense, Boavista e Madureira), Neymar tinha vazado os paulistas Mogi Mirim, Santo André e Barueri. Rio Branco (AC), Atlético-MG, Atlético-PR, Náutico e Palmeiras completam a lista do craque da Seleção.

Já Vinícius Júnior deixou sua marca contra Palestino (Chile), Atlético-GO (duas vezes), Cruzeiro e Botafogo, em clássico que o colocou em evidência não só pela performance. A comemoração do chororô dividiu opiniões e causou a primeira polêmica na curta carreira do garoto.

Com menos de um ano como profissional (estreou em 13 de maio de 2017), Vinícius Júnior será colocado à prova na maior competição do continente bem antes de Neymar. Se o rubro-negro já é uma das maiores esperanças diante do River, com 17 anos, o ex-santista debutou na Libertadores somente aos 19, em 2011. E foi campeão.

Estatísticas à parte, o que une Neymar e Vinícius é o início promissor. O tempo colocou o primeiro entre os maiores do mundo, enquanto qualquer avaliação a respeito do rubro-negro ainda soa como precoce.

Comparação com Messi e CR7

Melhores do mundo, Messi e Cristiano Ronaldo não tiveram início tão jovens. Aos 17,6 anos, já tinham estreado por Barcelona e Sporting, mas não passavam de promessas. Nenhum deles tinha feito gol. O argentino esteve em campo por 237 minutos em oito jogos. O português menos: 45 em duas exibições no clube de Lisboa.

