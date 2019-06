Vigiado por mais de 50 policiais, Neymar deverá depor na quinta

O atacante Neymar deverá prestar depoimento nesta quinta-feira (13), às 16h, na 6ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), em São Paulo, onde é acusado de estupro pela modelo Najila Trindade.

Júlio Borba, chefe dos investigadores da DDM em Santo Amaro, zona sul da cidade, confirmou a data à reportagem. Borba, desde a segunda-feira (10), recebe agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais) e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para vistoriarem o prédio da delegacia e os arredores para traçarem uma estratégia de segurança.

Advogada e funcionários de Neymar também participaram dessas tratativas.

A princípio o estafe do jogador consultou a possibilidade de comparecer ao prédio de helicóptero, mas não há espaço físico para o pouso. Nesta terça (11), uma estrutura com cavaletes para isolar a única porta de acesso ao prédio da DDM foi instalada. A movimentação gerou especulações que o jogador poderia comparecer a qualquer momento prestar depoimento, o que foi descartado.



Foto: Reprodução/Instagram

Curiosos e fãs do atacante do Paris Saint-Germain também passaram pelo local diante do excesso de viaturas que entravam na DDM durante o dia. "O depoimento está agendado para quinta-feira à tarde", disse Borba.

Neymar deverá entrar pelo 11º Distrito Policial, um prédio vizinho ao da DDM em Santo Amaro. Com isso, o jogador não teria contato com jornalistas do Brasil e do exterior que fazem plantão no local desde o último dia 1º, após a delegada Juliana Lopes Bussacos instaurar inquérito policial.

Najila registrou o boletim de ocorrência, no dia anterior, acusando Neymar de agredi-la e estuprá-la no dia 15 de maio em um hotel em Paris, na França.

Diante dessa estratégia, a CET, a princípio, vai interditar apenas um quarteirão da rua Padre José de Anchieta, uma das vias mais conhecidas e movimentadas do bairro de Santo Amaro.

Pelo menos 50 policiais deverão fazer a segurança somente na área interna no dia do depoimento. "Não temos um número ainda dos policiais que vão trabalhar do lado de fora e arredores. Mas na parte interna para dar segurança ao jogador, imprensa, teremos 50 policiais", disse Borba.

O Ministério Público designou três promotoras de Justiça de Enfrentamento à Violência Doméstica para acompanhar o inquérito policial que investiga se o atacante teria estuprado a modelo Najila Trindade. O caso é conduzido pela Doutora Juliana Lopes Bussacos, após Najila registrar boletim de ocorrência no último dia 31.



Foto: Reprodução/Instagram

Estefânia Ferrazzini Paulin, Flávia Cristina Merlini e Katia Peixoto foram designadas conforme publicação no Diário Oficial do último dia 8, um dia depois de Najila prestar depoimento na DDM de Santo Amaro. Na tarde desta terça, Paulini e Merlini acompanharam o depoimento de Rodrigo Sina Galo, amigo de Neymar e quem teria comprado passagens e hospedagem, a pedido de Neymar, para Najila ir até Paris.

As duas também tomaram conhecimento das demais peças do inquérito policial. "O procurador-geral entende que, como o caso envolve em princípio violência doméstica, vamos acompanhar as investigações", disse Paulin.

Questionada se o crime de estupro configura violência doméstica, Paulin e Merlini não responderam. "Não vamos falar sobre o caso especificamente, vamos acompanhar provas orais, perícias técnicas. Obvio todos os crimes contra a mulher e violência domestica", disse Paulin.

Merlini disse que "sobre essa questão a gente prefere falar em um momento oportuno, numa entrevista coletiva futuramente."

O ex-companheiro de Najila, Estivens Alves, vai depor na manhã desta quarta (12). Em seu depoimento no dia 7, Najila diz que foi informada pelo ex-companheiro, Alves, sobre o desaparecimento do Ipad. Segundo a modelo, o aparelho armazena uma cópia de segurança do vídeo de sete minutos que fez para provar que fora agredida e estuprada por Neymar na noite anterior.

Apenas pouco mais de um minuto desse vídeo vazou nas redes sociais na quarta passada (5). No dia seguinte, a modelo disse para alguns veículos de imprensa que o apartamento teria sido arrombado e o tablet levado, mas não registrou boletim de ocorrência.



Foto: Reprodução/Instagram

"Meu cliente (Estivens) não encontrou com esse Ipad, na cor rosa. Ele esteve no apartamento e retirou apenas pertences do filho, como roupas e o seu laptop. Vim entregar o vídeo que ele fez enquanto estava no apartamento", disse o advogado de Alves, Roberto Gustanelli.

Najila, durante o depoimento, se comprometeu a entregar o celular para delegada Bussacos até segunda (10). Ela ainda não havia entregue o aparelho até o começo da noite desta terça. O sumiço do celular, segundo o advogado Danilo Garcia de Andrade, que defendia a modelo, foi o motivo pelo qual ele comunicou a imprensa, na noite de segunda, que deixou o caso.

No entanto, Andrade não compareceu na DDM nesta terça para oficializar sua saída, assim como nenhum outro advogado se apresentou como o contratado pela modelo.

