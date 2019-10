Victor Raphael irá disputar Sul-Americano no Paraguai

O garoto Victor Raphael será o estado do Piauí no Sul-Americano de atletismo sub16, que acontece no final do mês de novembro, em Assunção, no Paraguai. O saltador, de 14 anos, vive em 2019 a experiência de estar em sua primeira competição internacional e poder representar o seu país.

Nas últimas semanas, Victor chegou a treinar em uma avenida, praticamente no meio da rua por conta da interdição da pista de atletismo da UFPI, mas após algumas semanas ele retornou aos treinos na pista e o que sobra é empolgação. “Só em poder calçar minha sapatilha e treinar aqui novamente a felicidade é gigante. Aqui é o local adequado e, principalmente, é o mesmo padrão de pista que vou encontrar lá na competição”, explica Victor Raphael.

Foto: Jailson Soares

O atleta treina com Antônio Nilson há dois anos e a evolução rápida é bastante elogiada, mas o que mais chama atenção e pode ser a chave dessa crescente é a dedicação e disciplina.

“Ele é muito compromissado, apesar de ter uma rotina puxada e um dia a dia difícil. Às vezes sai da escola, no centro, e vem caminhando até Timon para treinar, fica sem almoçar para ter dinheiro da passagem, mas mesmo assim quando chega na hora do treino a dedicação é enorme. Um garoto como esse não tem como dar errado, então, eu imaginei que dava para ele ir para Sul-Americano esse ano e se concretizou, já havia pedido até para a mãe dele tirar o passaporte há meses”, relata Nilson.

Foto: Jailson Soares

Victor Raphael recentemente disputou o Norte-Nordeste e esteve no pódio da competição. No Sul-Americano apesar de se esperar um encantamento do garoto por ser sua primeira competição internacional, ele chega com chances de pódio e deve brigar diretamente com atletas da Colômbia e Equador que tem base forte nessa categoria.

“Ele tem chances de estar no pódio e estamos trabalhando pensando nisso também. Apesar de sabermos que estará vivendo o estase de estar na competição, mas o Brasil é um dos países mais fortes nessa categoria ao lado de mais dois ou três”, explica Antônio Nilson.

Antes de disputar o Sul-Americano de atletismo Sub16 Victor irá competir o Brasileiro Sub16, que acontece nos dias 16 e 17 de novembro, em Blumenau, Santa Catarina. No final de semana seguinte, dias 23 e 24, que será o Sul-Americano, em Assunção, no Paraguai.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia