Victor Rafael conquista bronze no Brasileiro de Atletismo Sub16

Victor Rafael, de 14 anos, é dono de uma daquelas histórias marcadas por superação diária. No último final de semana aconteceu o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub16 e o garoto foi o único piauiense a conseguir estar no pódio. Garantiu o bronze no salto em distancia, com a marca de 6m32cm.



A prova acabou sendo marcante para o garoto que pela primeira vez esteve em um Brasileiro, mas de cara já subiu ao pódio. “Eu estava feliz por estar entre melhores, mas eu gosto de pensar grande e fui mirando o ouro, mas dessa vez infelizmente não deu e eu gostei muito dessa prova porque eu descobri que tenho que confiar em mim, pois até meu penúltimo salto eu estava em sétimo lugar na prova. Lá na pista mesmo eu disse a mim mesmo que dava para estar no pódio, me ajoelhei na frente de todo mundo e orei. Logo em seguida o salto da medalha saiu”, conta Victor Rafael.



O jovem foi o único piauiense a conseguir subir no pódio - Foto: Jailson DSoares/O Dia



Até meses atrás o garoto competia apenas provas de velocidade, mas sempre querendo um espaço entre os saltadores. Victor surgiu e conheceu o atletismo através do projeto ‘Pé no vento’ da AMORMED, em Monsenhor Gil, mas há quase dois anos treina com o técnico Nilson.

“Ele não tem o biótipo do saltador, mas tem muita velocidade alto que é fundamental para ter bom desempenho e crescente na prova, mas ele não tem uma boa técnica, apesar disso eu quis dar uma oportunidade para ele e agora vamos trabalhar mais essa prova. Mesmo com as dificuldades devido a falta de local adequado para treinos”, explicou Nilson.

No momento, Victor Rafael está treinando na Avenida Teresina, localizada na cidade de Timon. Isso porque a pista de atletismo da UFPI está fechada, pois agora os atletas só podem fazer uso do espaço através parcerias ou convênio. A próxima competição de Victor Rafael será a etapa nacional dos Jogos Escolares, no mês de outubro, em Blumenau (SC).

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia