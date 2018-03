Vettel vence o primeiro GP de Fórmula 1 da temporada

Sebastian Vettel, da Ferrari, venceu o Grande Prêmio da Austrália, no Albert Park, no domingo (25). O alemão soube aproveitar o safety car virtual para tomar a frente de Lewis Hamilton, da Mercedes, que largou na pole. No meio da corrida, ele passou a segurar o britânico, que terminou em segundo.

Em outro bônus para a Ferrari, Kimi Raikkonen terminou em terceiro, rechaçando Daniel Ricciardo, da Red Bull, e deixando o australiano ainda à procura do primeiro pódio em casa. O safety car virtual entrou em ação depois que o carro da Haas, pilotado por Romain Grosjean, parou na curva dois após 24 voltas.

A companhia, que se qualificou bem, não conseguiu chegar à reta final também com seu outro piloto, Kevin Magnussen. Os dois ficaram entre os cinco carros que não terminaram a prova.

Foto: Studio Colombo/ Pirelli



O bicampeão Fernando Alonso, da McLaren, ficou com a quinta colocação, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o sexto colocado depois de sofrer um giro de 260 graus na décima volta, que o prejudicou.

O alemão Nico Hülkenberg, da Renaut, terminou em sétimo, enquanto o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou em oitavo. O nono colocado foi o belga Stoffel Vandoorme, da McLaren, e o espanhol Carlos Sains, da Renaut, terminou em décimo, fechando a zona de pontuação.

Hamilton, atual campeão da Fórmula 1, parabenizou Vettel e a Ferrari em uma rede social. "Ainda temos boa velocidade e estamos ansiosos para testar todos os aprendizados no Bahrein", completou. O próximo GP será em 8 de abril, no autódromo de Sakhir, no Bahrein.

Crianças

O GP da Austrália já não teve a presença das grid girls, modelos que desfilavam entre os carros mostrando a marca de patrocinadores. A tradição foi vetada no ano passado, depois que a Liberty Media, dos EUA, adquiriu a categoria. Segundo a empresa, a medida foi tomada por não ressonar com seus valores e estar em desacordo com as normas sociais atuais. Crianças, chamadas de grid kids, ocuparam o lugar das modelos nas corridas.

Folhapress