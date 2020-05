'Vettel está sendo deixado de lado na Ferrari', diz ex-CEO da F-1

O piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, está sendo deixado em segundo plano pela escuderia italiana por causa de seu jovem companheiro, Charles Leclerc. A declaração foi fada por Bernie Ecclestone, ex-CEO da Fórmula I em entrevista à revista britânica Autocar. Para ele, o piloto alemão não deveria ter deixado a Red Bell, equipe pela qual foi tetracampeão mundial.

"É algo que já vimos antes. De repente surge um garoto do nada, ninguém nunca ouviu falar dele (Leclerc), mas ele aparece, age e todos se apaixonam por ele na Ferrari. Estou próximo de Sebastian, mas não conversamos sobre esses assuntos, mas suponho que ele sente que foi deixado em segundo plano.", disparou Ecclestone.



Foto: Reprodução/Instagram

O ex-mandatário da F-1 acrescentou ainda que, caso Vettel não consiga mostrar suas capacidades até o fim de seu contrato com a Ferrari, ele deveria voltar para a Red Bull onde era querido e admirado. O contrato do piloto com a escuderia italiana encerra em dezembro deste ano.

No entanto, da parte da Red Bull não há interesse no retorno de Vettel, em primeiro lugar pelas questões financeiras. O chefe da escuderia austríaca, Helmut Marko, disse acreditar que o piloto alemão não esteja mais entre os melhores da categoria. Também pesa para o não retorno dele à Red Bull a concorrência que ele poderia ter com Max Verstappen, atual astro da escuderia.

