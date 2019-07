Verstappen vence GP da Áustria em final emocionante

Max Verstappen brilhou no domingo (30) e conquistou o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 para delírio da "invasão laranja" presente em Spielberg. Após largar mal, o piloto da Red Bull se recuperou de forma espetacular, ultrapassou Charles Leclerc nas últimas voltas e cruzou a linha de chegada na liderança.

Agora, os pilotos retornam à pista para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha. A corrida será no dia 14 de julho, às 11h10, no circuito de Silverstone.

O Grande Prêmio da Áustria começou agitado, com as Mercedes arrasando. Após largar em quarto, Lewis Hamilton disputou roda a roda com Lando Norris e conseguiu ganhar uma posição. Max Verstappen levou a pior e Valterri Bottas roubou o segundo lugar.

Em contrapartida, o pole position Charles Leclerc teve uma largada tranquila e chegou a abrir a vantagem de 2.2s sobre Bottas nas primeiras voltas da corrida.



O piloto se recuperou de forma espetacular nas últimas voltas - Foto: Folhapress



Após largar mal, Verstappen perdeu a segunda colocação e foi parar em sétimo. Apesar disso, o piloto da Red Bull começou a se recuperar logo no início da corrida.

Ele ultrapassou Lando Norris e foi para cima de Raikkonen até conseguir chegar na quinta posição.

Após sofrer problemas com seu carro no treino classificatório, Vettel largou da décima colocação, mas conseguiu ir para a quarta posição. Apesar disso, a Ferrari errou no pit stop do piloto, o alemão perdeu tempo e foi parar na oitava colocação.

A briga pelo terceiro lugar foi acirrada.

Verstappen começou a perseguir Vettel e foi ganhando tempo, até que ficou a menos de um segundo do alemão. O piloto da Red Bull abriu a asa e foi para cima do adversário por fora, que se manteve firme na terceira posição. Verstappen insistiu e, com a asa aberta, ultrapassou Vettel para delírio da torcida presente em Spielberg.

Após ultrapassar Vettel, Verstappen partiu para cima de Bottas pelo segundo lugar. Em pouco tempo, o holandês se aproximou do piloto da Mercedes e conseguiu fazer a ultrapassagem com tranquilidade.

Max Verstappen seguiu voando na pista e foi para a briga pelo lugar mais alto do pódio. Em disputa de tirar o fôlego, o piloto holandês ficou roda a roda com o monegasco e conseguiu a ultrapassagem.

Folhapress