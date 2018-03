Velocista piauiense mira competições internacionais

A velocista Letícia Lima conquistou a primeira meta da temporada 2018. No último inal de semana, ela disputou a seletiva nacional para o Gimnasyade, competição Mundial Escolar que acontece entre os dias 2 e 9 de maio, no Marrocos, e garantiu a vaga para integrar a delegação brasileira. Leticia vai correr os 200m rasos. Na seletiva fechou a prova com o tempo de 25s23, 2ª lugar geral, e o objetivo agora é correr abaixo dos 24s e está no pódio em Marrocos.

“O objetivo foi alcançado apesar do desenvolver não ter sido como a gente tinha planejado. De 100% a gente conseguiu 80%, que era a classificação, mas a marca não veio e agora vamos trabalhar para que no Mundial ela possa subir ao pódio, pois esse é nosso grande objetivo: estar entre as três melhores do mundo na competição”, disse o técnico Antônio Nilson.

De acordo com Antônio Nilson, o planejamento conta com quatro competições internacionais na temporada, e para isso Letícia precisa passar por seletivas . “Ela precisa cuidar da saúde e em nível de treinos estamos fazendo o que é preciso como melhorar a curva dela e a chegada que precisa ser mais forte”, acrescentou.



Letícia disputou a seletiva para participar do Gimnasyade (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Letícia Lima, de 16 anos, é um dos principais nomes entre as velocistas brasileiras em sua categoria, mas na seletiva teve algumas surpresas e afirma que os treinos estão sendo intensificados com o objetivo de superar todas as adversárias. “O treinamento está mais forte, inclusive não vamos ter folga no feriado para chegar lá e conseguir subir ao pódio. Eu tive duas concorrentes bem fortes e uma delas foi inesperada, que foi a menina de Brasilia e outra foi a garota de São Paulo, mas é conseguir melhorar a técnica e lá ganhar de todas”, afirma.

O próximo compromisso de Leticia Lima será o Campeonato Piauiense Sub18, que acontece no dia 7 de abril, e serve como seletiva para o Norte-Nordeste da categoria que acontece em Natal semanas depois.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia