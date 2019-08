Veja onde assistir o Torneio Internacional de futebol feminino

O Torneio Uber Internacional Feminino vai marcar a estreia da sueca Pia Sundhage no comando da seleção brasileira. Ela foi escolhida para substituir o técnico Vadão, que deixou o cargo após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo deste ano, disputada na França.

Com a participação também de Argentina, Costa Rica e Chile, a competição será a primeira do Brasil após o Mundial e servirá como início da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

O Brasil estreia nesta quinta (29), às 21h30, contra a Argentina, no Pacaembu.

A tétnica Pia Sunhage durante o treino da seleção brasileira feminina de futebol no estádio do Pacaembu - Mauro Horita-28.ago.19/CBF



Maior nome do futebol brasileiro e seis vezes eleita melhor do mundo, Marta não vai participar do torneio, lesionada.

A competição terá transmissão ao vivo em TV aberta e por assinatura.

A TV Cultura mostra o jogo do Brasil com a Argentina. No domingo (1º), vai transmitir a disputa pelo 3º lugar às 10h30 e a final às 13h.

Entre as emissoras fechadas, o SporTV exibe às 19h desta quinta a abertura do torneio, entre Costa Rica e Chile, seguido da estreia da seleção brasileira. No domingo, o canal também mostra a disputa pelo 3º lugar e a decisão do título.

Folhapress