Vasco x Cabofriense é adiado e acontece na manhã desta sexta

A partida entre Vasco e Cabofriense, que aconteceria na noite desta quinta-feira (30), em São Januário, foi adiado para a manhã desta sexta-feira. O jogo mudou de horário devido a problemas causados pelo temporal que caiu no Rio de Janeiro nesta noite.

Com a forte chuva, um transformador da Light queimou e o estádio parou de receber energia. Funcionários da Light e do Vasco tentaram soluções para o problema, mas até às 22h30 a luz não havia retornado ao local.

"Nesse momento, por conta de uma subestação da Light, houve um problema. Acarretou de maneira secundária um problema aqui. O nosso foi resolvido. Mas houve um rompimento de um cabo fora do estádio e não chega energia", disse Alexandre Campello, presidente do Vasco.

De acordo com o mandatário, os torcedores que tinham adquirido ingressos e não puderem comparecer ao duelo nesta nova data, vão receber o dinheiro de volta.

"Vamos fazer a devolução dos ingressos a quem não puder vir amanhã. Bom lembrar que os torcedores estão fora do estádio por segurança. Foi uma orientação da polícia. Concordamos com isso porque fazer o acesso poderia colocá-los em risco".

Vasco x Cabofriense é adiado e acontecerá na manhã desta sexta-feira. Instagram



Inicialmente, o jogo estava marcado para às 21h30 e, posteriormente, passou para 22h. Enquanto o problema não era resolvido, o Batalhão Especial de Policiamento em Estádio (Bepe) não autorizou a abertura dos portões por motivos de segurança.

Diante dos imprevistos, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) realizou uma reunião com a diretoria do clube e se chegou a ter a expectativa de um início às 23h05, mas os planos mudaram após nova queda de energia. Desta forma, ficou decidido que o duelo acontecerá na manhã desta sexta-feira.

Vale lembrar que, no domingo, às 16h, o Vasco tem o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos.

Folhapress