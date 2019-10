Vasco vence com dois gols em 10 minutos e afunda o Botafogo

O Vasco se aproveitou de uma blitz no início do jogo para vencer o Botafogo por 2 a 1 nesta quarta-feira (16), em São Januário. Bruno Gomes e Ribamar marcaram os gols em um intervalo de 10min, o que foi suficiente para garantir o triunfo - Marcelo Benevenuto descontou para o time de General Severiano.

Com o resultado, o Vasco chega aos 34 pontos e pula para 11ª posição do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi fundamental para afastar a equipe cada vez mais da zona de rebaixamento. O time cruzmaltino volta a campo no domingo, quando visitará o Internacional, no Beira Rio.



Bruno Gomes ajoelha para comemorar seu primeiro gol como profissional (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)



O Botafogo, por sua vez, ampliou crise dentro de campo. Após figurar no meio de tabela grande parte da competição, o clube já ligou o sinal de alerta e está cada vez mais próximo da degola. O time alvinegro volta a campo na segunda-feira, quando receberá o CSA, no Nilton Santos.

Folhapress