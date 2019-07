Vasco vai contestar ação do VAR e tentar impugnar partida contra Grêmio

O Vasco vai à Justiça tentar impugnar a derrota para o Grêmio, em partida realizada no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O departamento jurídico do Cruzmaltino pretende acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para contestar a utilização do árbitro de vídeo, alegando erro de procedimento.

No jogo, a equipe de São Januário teve um gol anulado no começo do segundo tempo - ganhava de 1 a 0 -, em que o árbitro Rodolpho Tosky Marques, após ser chamado ao VAR, aponta falta de Rossi na origem do lance.



Foto: Divulgação/Clube de Regatas Vasco da Gama

A informação foi publicada, primeiramente, pelo site do "Globo Esporte" e confirmada pela reportagem.

A derrota por 2 a 1, de virada, gerou muitos protestos por parte do elenco, comissão técnica e diretoria do Vasco. O técnico Vanderlei Luxemburgo, em entrevista coletiva, disse que a equipe carioca foi prejudicada e cobrou punição ao árbitro. Já o presidente Alexandre Campello, foi às redes sociais contestar a competência de Tosky para comandar tal jogo.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Fluminense, em São Januário, no sábado, às 11h.

