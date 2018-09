Vasco perde para o Vitória e chega à quarta derrota seguida no Brasileiro

O Vasco perdeu de 1 a 0 para o Vitória, na noite deste domingo (9), no Barradão, em Salvador. Com o resultado, o time carioca chegou à quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro.

Erick foi o autor do único gol do jogo, mas o goleiro Ronaldo também teve participação decisiva no triunfo do Vitória. Aos 20min do segundo tempo, ele fez uma grande defesa em chute à queima roupa de Yago Pikachu. No fim da partida, o goleiro teve mais um grande momento ao defender desvio de Luiz Gustavo.

Ambos os times lutam contra o rebaixamento, mas a equipe baiana, que está há quatro jogos sem perder, começa a se afastar das últimas colocações.

Com o resultado, o Vasco estaciona nos 24 pontos -apenas um acima da zona de rebaixamento. O time, contudo, tem um jogo a menos que os adversários.

Já o Vitória chegou a 29 pontos e subiu para a 12ª colocação.



Foto: Divulgação/Vitória FC

O jogo

Apesar da entrega ao longo dos 45 minutos iniciais, as equipes tiveram dificuldade para criar chances de gol na etapa inicial. Com pouca criatividade, a melhores chances surgiram de lances de bola parada.

O Vasco chegou com perigo desta maneira logo aos 8min, quando Luiz Gustavo subiu livre de marcação após cobrança de falta para dentro da área e cabeceou por cima do gol.

Pouco depois, aos 14, o Vitória respondeu também com uma falta. A bola foi levantada e, após desvio, Léo Gomes apareceu em boa condição e cabeceou para fora.

Diante da necessidade das duas equipes, Vitória e Vasco se mandaram mais ao ataque no segundo tempo.

O time baiano aproveitou melhor as poucas chances e garantiu o triunfo com Erick, que recebeu enfiada de bola de Léo Gomes e anotou o gol que sacramentou o resultado.

Durante a comemoração dos baianos, no entanto, jogadores das duas equipes se desentenderam e o juiz expulsou um de cada lado -Lucas Ribeiro, do Vitória, e Yago Pikachu, do Vasco.

Com o revés em Salvador, o técnico Alberto Valentim segue sem ter vencido desde que assumiu o comando do Vasco. Contratado no fim de agosto, o treinador chegou ao quarto jogo consecutivo sem triunfo (quatro derrotas).

Agora, o Vasco terá pouco menos de uma semana para se preparar para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado (15), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela 25ª rodada. No mesmo dia, o Vitória visita o Ceará no Castelão.

Folhapress