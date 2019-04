Vasco não terá principais líderes para duelo decisivo contra o Bangu

Considerados os principais líderes do Vasco, o atacante Maxi Lopez e o zagueiro Leandro Castán bem que correram contra o tempo para estarem em campo na decisão deste domingo (7), no Maracanã. No entanto, as duas referências de experiência entre os cruzmaltinos não estarão em campo contra o Bangu, pela semifinal do Campeonato Carioca.



Maxi - que ficou de fora da derrota nos pênaltis para o Flamengo na final da Taça Rio - voltou a treinar e será relacionado. O argentino, porém, deverá iniciar no banco de reservas, já que seu substituto, Tiago Reis, vive grande fase e soma quatro gols em quatro partidas como titular.

Já o capitão da equipe, Leandro Castán, enfrenta situação mais complicada e não tem chances de encarar o Bangu. O defensor sofreu um estiramento na coxa esquerda logo no início do clássico com o Flamengo e precisou ser substituído por Ricardo Graça.

"É o capitão da nossa equipe. Qualquer atleta em momentos importantes que fique de fora é uma perda considerável. Mas a gente precisa valorizar aqueles que têm trabalhado diariamente, buscando seu espaço. É o momento de mostrarem seu valor", disse o goleiro Fernando Miguel.

Tanto Maxi Lopez quanto Leandro Castán realizam tratamento em dois períodos e seguem um roteiro especializado elaborado pela preparação física e fisiologia do clube. Ambos, no entanto, não serão titulares.

Por ter sido campeão da Taça Guanabara, o Vasco joga com a vantagem contra o Bangu. No outro duelo da semifinal, Flamengo e Fluminense se enfrentam com o time rubro-negro podendo jogar pela igualdade no placar.



UOL/FOLHAPRESS