Vasco e CSA empatam e seguem na parte de baixo da tabela

Em partida com poucas emoções, Vasco e CSA empataram em 0 a 0 hoje (4) no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ambas as equipes seguiram na parte de baixo da tabela da competição.

O Cruzmaltino se encontra na 15ª colocação com 14 pontos. Já o time alagoano segue na penúltima posição com apenas oito pontos.

O Vasco teve dificuldades para propôr o jogo contra o CSA. O meio de campo não teve muito a posse de bola, e a equipe forçou muito as bolas alçadas na área sem muita efetividade, levando perigo somente nas jogadas individuais de Talles Magno.



O jovem Talles se destacou em sua primeira atuação como titular - Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br



O técnico Argel Fucks colocou em campo um CSA com uma proposta reativa, esperando o Vasco em seu campo para construir as jogadas de ataque. O time explorou bastante a velocidade de Apodi pela direita e o lateral esquerdo Henrique teve dificuldades para marcá-lo.

O estádio Kléber Andrade sofreu uma queda de energia aos 31 minutos do segundo tempo e paralisou a partida por cerca de dez minutos até os refletores serem restabelecidos.

Folhapress