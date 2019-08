Vasco deve ter o retorno de Rossi diante do Cruzeiro

Após mais de um mês sem poder contar com Rossi entre os titulares, o Vasco deve ter neste domingo (1º), diante do Cruzeiro, no Mineirão, a volta do atacante.

O jogador teve uma crise de apendicite e foi submetido à cirurgia. No último final de semana, na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, no São Januário, Rossi entrou no intervalo. Neste semana, voltou a treinar entre os titulares e tudo indica que terá condições físicas de começar jogando.

Em contrapartida, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com Leandro Castán e Henrique, que estão suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Eles devem ser substituídos por Werley e Danilo Barcellos.

No Cruzeiro, o treinador Rogério Ceni fechou o treino desta sexta-feira (30) para a imprensa. Alguns jogadores podem ser poupados, já que o time decide, na quarta (4), uma vaga na final da Copa do Brasil -no jogo de ida, o Cruzeiro perdeu para o Internacional, no Mineirão, por 1 a 0.



Foto: Reprodução/Instagram

Além disso, há um mistério no setor defensivo, uma vez que a dupla de zaga titular -Dedé e Leo, que estavam com problemas musculares- não jogou rodada passada, quando o time empatou com o CSA em Maceió.

Em entrevista nesta sexta, Dedé disse estar pronto, mas afirmou que não sabe o que está se passando na cabeça do treinador e que "está sendo um treino muito mesclado, indefinido".

O zagueiro disse ainda que Léo vem treinando bem e fazendo todos os movimentos, mas que é difícil falar pelo companheiro.

Até aqui, Vasco e Cruzeiro lutam contra o rebaixamento. Antes do início da rodada, o clube carioca ocupava a 14ª colocação, com 20 pontos -cinco a mais do que o mineiro, que era o 16º. A partida, válida pela 17ª rodada, começa às 19h.

Folhapress