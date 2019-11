Vasco cria clima de decisão e vê vitória sobre o Fla como título

O clima no Vasco é de decisão para o clássico desta quarta-feira (13), a partir das 21h30, contra o Flamengo, no Maracanã. O técnico Vanderlei Luxemburgo fechou o treinamento da véspera no CT do Almirante –algo que não fazia desde antes da Copa América.

O treinador só permitiu que a imprensa acompanhasse os primeiros 20 minutos da atividade. O objetivo era o de trabalhar a equipe taticamente para o duelo com o rival rubro-negro, que é líder isolado do Campeonato Brasileiro e está invicto há três meses.

Autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o CSA no último domingo (10), o zagueiro Oswaldo Henríquez acredita que uma vitória sobre o Flamengo poderá ser considerada como um título para o clube cruzmaltino.



Vanderlei Luxemburgo - Foto: Divulgação/Vasco da Gama

"Vamos encarar essa partida com tudo o que significa para a história do Vasco da Gama. É um jogo grande. Um momento que todos precisam ganhar. Representaria um título para nós ganhar deles. Estão sem perder há bastante tempo. É um desafio", disse o defensor.

Henríquez foi além e avaliou que o Vasco –por conta do histórico de rivalidade– tem mais responsabilidade de vencer o Flamengo do que Palmeiras e Grêmio, por exemplo, que hoje possuem elencos mais fortes.

"Não existe outro clube que tenha mais responsabilidade do que o Vasco. Palmeiras e Grêmio também têm grandes elencos, que podem bater de frente, mas o Vasco, por toda a história, tem a expectativa de ganhar", declarou.

O Vasco é o 11º colocado na competição, com 42 pontos, a oito do Fluminense, que abre a zona de rebaixamento. O Flamengo soma 77, dez a mais do que o vice-líder Palmeiras.

Folhapress