Vasco coloca quatro jogadores na lista de negociáveis

Um dos objetivos do técnico Vanderlei Luxemburgo foi cumprido. Disposto a enxugar o elenco do Vasco, o treinador colocou quatro jogadores na lista de dispensáveis. São eles os atacantes Ribamar, Vinicius Araújo e Jairinho, além do lateral direito Claudio Winck.



Com isto, o elenco cruzmaltino viajou para Foz do Iguaçu (PR) na quinta-feira (4) - onde realizará a parte final de sua preparação - com 29 atletas, sendo que cinco ou seis jovens da base farão parte do plantel, mas alternarão períodos no profissional com outros na equipe sub-20 que disputa o Campeonato Brasileiro da categoria.

Além dos 22 jogadores que foram relacionados no amistoso contra o Atlético-GO na quinta-feira - vencido pelo Vasco por 1 a 0 - se juntam ao grupo os zagueiros Leandro Castan e Breno, o lateral esquerdo Ramon e os jovens da base Alexander (goleiro), Ulisses (zagueiro) e Miranda (zagueiro).

"Estou definindo a parte profissional e abrindo cinco ou seis vagas para a base. Não estão aqui porque acho que jogador da base precisa jogar. Estou contando com eles. Temos cinco ou seis jogadores já prontos. Já fazem parte do elenco profissional jogando no sub-20", avaliou Luxemburgo.

O trigésimo jogador do plantel é o tão desejado camisa 9 que a diretoria ainda não conseguiu achar em meio às dezenas de ofertas diárias e uma negociação que "bateu na trave" com o equatoriano Anangonó, da LDU (EQU), que recebeu uma proposta sedutora da China.

Veja detalhes do quarteto que integra lista de dispensáveis:

RIBAMAR

Indicado pelo ex-técnico Alberto Valentim, com quem trabalhou no Egito, Ribamar não caiu nas graças de Vanderlei Luxemburgo, não sendo aproveitado em nenhuma partida sob o comando do novo treinador. Em alguns jogos sequer foi relacionado, o que já deixava evidente que ele entraria na lista dos dispensáveis. O atacante disputou 14 jogos e fez um gol pelo clube.

CLÁUDIO WINCK

Sobrinho de Luiz Carlos Winck, que foi campeão brasileiro de 1989 com o Vasco, o jogador tornou-se a terceira opção da lateral direita após Luxemburgo recolocar Yago Pikachu nesta posição. O paraguaio Raul Cáceres virou a primeira opção no banco de reservas. Winck disputou apenas seis partidas e não fez nenhum gol.

JAIRINHO

Destaque do Bangu no Campeonato Carioca, o atacante foi contratado logo após a competição, mas teve pouquíssimas oportunidades. Apenas quatro jogos, todos entrando no segundo tempo. Nos treinos não convenceu Vanderlei Luxemburgo.

Com uma história de vida de superação, já que voltou aos gramados há pouco tempo, depois de ter desistido e trabalhado como pedreiro, ele comoveu alguns torcedores do Vasco por sua saída.

Em entrevista coletiva, Luxa justificou a decisão. "O Jairinho é bom jogador, mas eu tenho o Talles Magno, que tem 17 anos e é jogador do Vasco da Gama. É uma opção de negócio, de estratégia, de valorização de jogador, nada pessoal contra ninguém".

VINICIUS ARAÚJO

É o mais antigo no clube do quarteto. Foi contratado ano passado, mas passou mais tempo no departamento médico do que em campo. Foram apenas cinco partidas disputadas, todas em 2018. Já era carta fora do baralho há algum tempo.

VEJA QUEM VIAJOU PARA FOZ DO IGUAÇU

Logo após a vitória por 1 a 0 no amistoso com o Atlético-GO, o Vasco embarcou para Foz do Iguaçu, onde realizará a parte final de seu período de treinamentos durante a Copa América. Neste sábado (7) a equipe realiza um novo jogo-treino, desta vez contra o time que leva o mesmo nome da cidade paranaense. Veja abaixo os relacionados para a viagem:

Goleiros: Fernando Miguel, Sidão e Alexander;

Laterais: Pikachu, Raul Cáceres, Danilo Barcelos, Ramon e Henrique;

Zagueiros: Werley, Leandro Castan, Breno, Oswaldo Henríquez, Ricardo, Ulisses e Miranda;

Volantes: Raul, Richard, Marcos Júnior, Lucas Mineiro, Fellipe Bastos e Andrey;

Meias: Marquinho, Valdívia e Bruno César;

Atacantes: Rossi, Marrony, Yan Sasse, Talles Magno e Tiago Reis

UOL / Folhapress