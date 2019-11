Vasco cede empate ao Goiás com gol contra no último minuto

Vasco e Goiás empataram nesta segunda-feira (18), em São Januário, em 1 a 1, com direito a um gol contra feito pelo zagueiro cruzmaltino Oswaldo Henríquez aos 51min do segundo tempo.

Os vascaínos venciam a partida por 1 a 0 até o último lance – com gol de Guarín, anotado ainda na etapa inicial–, quando uma trapalhada da zaga, iniciada pelo volante Richard, culminou no gol dos goianos.



Guarin toca de canhota para marcar o gol do Vasco no jogo (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)



Agora, o Vasco foi a 44 pontos e o Goiás, 43. Ambos ainda não estão matematicamente livres do rebaixamento, mas as chances de queda são remotas. O Fluminense, que abre o Z-4, tem 35.

No domingo (24), o Goiás receberá o Bahia. Já o Vasco só voltará a campo no próximo dia 28, em visita ao São Paulo, já que sua partida válida pela 34ª foi adiantada, o empate em 4 a 4 com o Flamengo.

Folhapress