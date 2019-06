Vasco anuncia meia Marquinho, ex-Athletico-PR e Fluminense

O Vasco anunciou o seu primeiro reforço na "era Vanderlei Luxemburgo". Trata-se do meia Marquinho, de 32 anos, que estava no Athletico-PR e que ficou conhecido no futebol carioca por suas passagens pelo Fluminense (2009 a 2011 e 2016 a 2017).



O jogador já vinha realizando exames médicos esta semana com o clube e foi aprovado em todos eles. Seu contrato terá validade até o fim deste ano.

Marquinho se destaca por sua polivalência, já que pode atuar tanto como um meia de criação como de volante e até lateral esquerdo.

No Athletico-PR, atuou somente no time de aspirantes e, embora tenha sido considerado o grande destaque da equipe no título paranaense, não teve seu contrato renovado.

No Vasco, Marquinho reencontrará o zagueiro Leandro Castan, que foi seu companheiro de Roma (ITA) na temporada 2012/2013.

UOL / Folhapress