Vasco anuncia afastamento de Thiago Galhardo; Valentim evita assunto

O Vasco anunciou neste domingo (7) que Thiago Galhardo está fora dos planos do clube. Sem maiores detalhes, a diretoria informou a decisão por meio da assessoria de imprensa.

Curiosamente, o técnico Alberto Valentim havia se recusado a comentar sobre o atleta em sua entrevista coletiva, que demorou 1h30 após a vitória sobre o Bangu.

Em suas primeiras palavras, pediu desculpas pela demora. Em seguida negou que houvesse algum tipo de crise. O problema é que ao ser perguntado sobre o motivo de Thiago Galhardo não ter sido relacionado, o treinador evitou dar maiores informações e evidenciou que o jogador terá que resolver algum problema internamente.



Thiago Galhardo - Foto: Reprodução/Instagram

"Única coisa que posso falar é que não foi por parte técnica. Trataremos internamente, não gostaria mais de falar sobre isso", disse o treinador visivelmente incomodado com o assunto.

"Só posso dizer que esses jogadores são muito unidos. Muito unidos mesmo. Os caras fazem de tudo para o bem do Vasco. Aproveitam como poucos uma semana cheia de treinamentos. Absorvem bastante. É um grupo que merece todo o crédito", completou Valentim.

A final do Campeonato Carioca ocorrerá em dois jogos. O primeiro será no próximo domingo, e o segundo no dia 21. Não há vantagem nesse estágio e, em caso de empate, o título será definido nas cobranças de pênalti.

Folhapress