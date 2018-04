Vanderlei Luxemburgo aposta em nova carreira como 'youtuber'

Com cinco títulos brasileiros no currículo, o técnico Vanderlei Luxemburgo está com um novo projeto: aventurar-se no mundo dos "youtubers". O treinador vai inaugurar um canal oficial no Youtube ainda nas próximas semanas, possivelmente antes da Copa do Mundo.

A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do técnico, que realizou seu último trabalho no Sport, em 2017. Ele foi demitido em outubro. A ideia é que Luxemburgo fale sobre diversos assuntos no espaço, mas sempre voltados ao futebol.

O projeto deve ser lançado antes do Mundial, para que o treinador possa aproveitar a empolgação que costuma existir no país por conta da competição para angariar audiência.

Vanderlei Luxemburgo foi campeão brasileiro por Palmeiras (1993 e 1994), Corinthians (1998), Cruzeiro (2003) e Santos (2004), no que foi o último título nacional do treinador na carreira.

O técnico também venceu uma Copa do Brasil pelo Cruzeiro (2003) e mais 13 títulos estaduais por oito clubes em cinco estados diferentes. Pela seleção brasileira, Luxemburgo foi campeão da Copa América de 1999.

Folhapress