Vadão deixa a Seleção Brasileira Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta segunda-feira (22) que o técnico Oswaldo Alvarez, Vadão, deixa o comando da Seleção Brasileira Feminina. Em sua segunda passagem pela equipe, Vadão esteve à frente da seleção durante um ano e dez meses. Em nota, a CBF agradeceu o trabalho e a dedicação demonstrada no período

Vadão dirigiu a seleção nos Jogos Olímpicos Rio 2016, ficando em quarto lugar, e em duas edições de Copas do Mundo, no Canadá em 2015 e na França em 2019. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, além de duas Copas América, em 2014 e 2018, além de garantir vaga no Mundial da França (2019) e nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

A CBF ainda não confirmou um novo nome para dirigir a Seleção Feminina Principal.

Agência Brasil