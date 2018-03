United tem acordo por Talisca em negócio que pode chegar a R$ 160 milhões

Em grande fase na Turquia e convocado para a seleção brasileira, Talisca ainda tem seu nome vinculado ao Manchester United. Segundo o jornal "A Bola" publica em sua manchete nesta quarta-feira, o jogador está na mira do clube inglês, que estaria disposto a fazer proposta de até € 40 milhões (cerca R$ 160 milhões) pelo brasileiro. Nas palavras do diário português, há inclusive um "acordo de cavalheiros" entre as duas partes.



O jogador está emprestado ao Besiktas, mas pertence ao Benfica. Segundo o jornal português, o time turco, porém, poderia acionar a cláusula de opção de compra para ficar em definitivo com o brasileiro. Para isso, teria que pagar € 21 milhões (cerca de R$ 85 milhões) ao Benfica até o verão.

Talisca na manchete do jornal A Bola, que banca a Inglaterra como destino do brasileiro (Foto: Reprodução / A Bola)



Por essa questão, o jornal "A Bola" diz que o princípio de acordo entre ingleses e portugueses, mediado pelo empresário Jorge Mendes, está suspenso. Entretando, o diário diz que os envolvidos na operação não acreditam que o Besiktas terá € 21 milhões para pagar a cláusula de rescisão.

Globo Esporte