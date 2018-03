Unai Emery evita falar em continuidade no Paris Saint-Germain

Dias depois de comandar o Paris Saint-Germain na derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em jogo que eliminou o time da competição, Unai Emery evitou falar em continuidade no clube francês. A imprensa europeia já cogita que o técnico pode ser demitido.

"Depois de uma eliminação como essa, existem críticas. Mas o mais importante, para mim, é a análise que fazemos dentro do clube. Penso no clube, não em mim. E para mim, o futuro é amanhã. Devemos continuar trabalhando para os objetivos que temos, que são importantes. Não estou preocupado com meu futuro pessoal", disse Emery, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (9).



Foto: Divulgação/ PSG

Questionado sobre o momento que o PSG vive, o treinador afirmou que não é o momento para fazer esta análise.

"As análises devem ser feitas no fim da temporada. E são coisas para conversamos dentro do clube, com o presidente, a diretoria, nas reuniões que costumamos realizar. Hoje, meu trabalho é planejar as partidas. O projeto é do PSG, não meu. Um projeto sério e sólido, que continuará. E eu trabalho aqui como se eu estivesse aqui a minha vida toda. E podem mudar este projeto", declarou.

Quando perguntado se aceitaria assinar uma renovação contratual com o PSG, o técnico voltou a se esquivar.

"Estamos em março, muitas coisas podem acontecer até o fim da temporada. Minha paixão é o futebol, e estou muito motivado para as próximas partidas. E quero transmiti-lo aos meus jogadores. Queremos oferecer um excelente jogo para os torcedores. O vestiário vive momentos bons e outros não tão bons. O de agora não é tão bom. Mas você tem de levantar-se rapidamente e continuar", afirmou.

Folhapress