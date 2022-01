Último lote: Corridas Unimed edição Parnaíba (PI)

Começou a venda do último lote das Corridas Unimed - Edição Parnaíba (PI). O Sistema Unimed Teresina retorna com o evento, depois de dois anos, com uma edição especial no litoral do Piauí. A corrida celebra o lançamento do primeiro Pronto Atendimento Infantil 24h da Unimed em Parnaíba.







Em 2019 aconteceu a última edição das Corridas Unimed em Teresina. Foto Paulo Sérgio





A competição acontece dia 29 de janeiro com largada e chegada na Av. Presidente Vargas, 816 – Centro da cidade. O percurso será de 7km para adultos, 500m para crianças e percurso social também de 500m ou 1km.

As inscrições seguem até o dia 25 de janeiro no site http://xcrono.com.br/ e presenciais na sede da Unimed Teresina em Parnaíba, na Av. Governador Chagas Rodrigues, 906, Centro, ou na Clínica CTS Fabi Veras, na Rua Franklin Veras, 927, Campos.

Os atletas participantes ganharão kit, além de medalha e troféu para os primeiros colocados. O evento contará com uma arena montada com atrações culturais, arena kids e muito mais. Para garantir a segurança dos participantes, será obrigatória a apresentação do cartão de vacinação ou teste Covid-19 negativo realizado com até 48h de antecedência à prova. O número de inscritos também é limitado para aumentar o distanciamento necessário à prevenção.

