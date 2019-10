Primeira fase do Campeonato Rural termina neste fim de semana

A última rodada da primeira fase do XXIX Campeonato Rural Teresina acontece neste fim de semana. Ao todo, cinco grupos ainda tentam prosseguir para a próxima fase da competição.

(Ascom/Semel)



Os grupos de São Vicente, Boquinha, Tapuia, Cajazeiras e Soinho almejam passar pela fase de grupos e recebem, neste sábado (19) e domingo (20), seus adversários em partidas realizadas em suas respectivas localidades.



O grupo da localidade Boquinha realiza duas partidas hoje, às 16h, entre Boquinha e Vila Real, e no domingo (20) Formosa contra Boquinha, também no mesmo horário. Ainda no sábado, Flamenguinho e Lagoa do Piripiri jogam às 16h disputando a vaga do grupo Tapuia, enquanto Barcelona e Juventude jogam pelo grupo Cajazeiras, também às 16h.

(Ascom/Semel)



Já no domingo, a bola rola entre São Vicente A e São Vicente B pelo grupo que leva o mesmo nome, às 9h. O jogo do grupo Soinho, também às 9h, é entre Desportivo Porto e Bonsucesso.

O XXIX Campeonato Rural de Futebol é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL) que visa incentivar a prática do esporte e promover a confraternização entre seus participantes.

Breno Cavalcante, com informações da Semel