UFC confirma José Aldo contra Marlon Moraes em disputas de título

O UFC oficializou na tarde deste sábado (26) a luta entre José Aldo e Marlon Moraes para o UFC 245, que acontecerá em 14 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O duelo entre brasileiros marca a mudança de Aldo para o peso galo (61 quilos) após passar toda sua trajetória pelo UFC lutando no peso pena (até 66 quilos).

Apesar de Aldo ter pedido para disputar direto o cinturão da categoria, que pertence a Henry Cejudo, ele precisará fazer uma luta contra o primeiro colocado do ranking dos galos antes.

A última vez que Aldo pisou no octógono foi em maio deste ano, quando acabou superado por Alexander Volkanovski por decisão unânime.

Já Marlon Moraes tenta reencontrar o caminho das vitórias após perder a chance de conquistar o título dos galos por conta do nocaute sofrido para Cejudo.

O card do UFC 245 promete ser um dos mais atrativos do ano. Além da luta entre os brasileiros, acontecerão três disputas de cinturão: Kamaru Usman X Colby Covington pelo título dos meio-médios, Max Holloway defenderá seu "trono" no peso pena contra Alexander Volkanovski e Amanda Nunes colocará seu reinado à prova contra Germaine de Randamie.

