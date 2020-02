Tuchel não aprova festa de Neymar a dois dias da partida contra o Nantes

O técnico Thomas Tuchel até tentou disfarçar a sua insatisfação, mas acabou deixando claro que não gostou de Neymar ter marcado a sua festa de aniversário para à noite deste domingo (2), dois dias antes da partida contra o Nantes, que será disputada terça-feira fora de casa. Depois da goleada do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier, por 5 a 0 neste sábado no Parque dos Príncipes, o treinador alemão lamentou, falou em "distração" e afirmou que o evento de comemoração pode passar a "impressão que não somos 100% focados e profissionais".

Mas não é apenas a festa de Neymar que deixou Tuchel preocupado. O comandante do PSG também respondeu sobre a atitude de Kilian Mbappé, que foi substituído por Icardi aos 23 minutos do segundo tempo, neste sábado, e deixou o gramado reclamando bastante por ter saído do jogo antes do fim.

Na entrevista coletiva, Tuchel foi questionado se estará presente no aniversário do atacante brasileiro. O técnico, outros integrantes da comissão técnica, funcionários do clube e jogadores foram convidados. No dia seguinte à festa, na segunda-feira, o elenco tem um treinamento marcado antes de enfrentar o Nantes, pela 23ª rodada do Campeonato Francês.







"Não vou dizer se vou estar lá, esse é outro assunto. O segundo assunto é o aniversário do Ney. É uma distração, isso é claro. Sempre vou proteger meus jogadores porque eles são meus jogadores e os amo muito. Prefiro falar no privado, se tivermos coisas duras e críticas a dizer, prefiro fazê-las internamente. A substituição do Kylian hoje ou o aniversário de Ney, faz parecer que nós não somos sérios. Podemos passar a imagem de que não somos profissionais. As coisas não são pretas ou brancas. Existem muitas maneiras de escrever entre preto e branco. Eu sei que todo mundo gosta de falar em preto e branco, mas isso é uma pena. Dá a impressão de que não somos 100% focados e profissionais. É uma pena, mas não quero falar muito sobre isso. As coisas estão ótimas porque conversamos muito sobre isso", afirmou o treinador.

Neymar vai completar 28 anos de idade na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Ao contrário do que aconteceu nos dois anos anteriores em Paris, quando o brasileiro fez comemorações mais badaladas e em espaços bem maiores, desta vez a festa será um pouco mais restrita e menos teve menos divulgação. Mesmo assim, muitos familiares, amigos, "parças" e outros conhecidos do atleta já estão na capital francesa para festejar.

A festa deste domingo terá a cor branca como tema e será realizada na boate Yoyo, que fica no Palais de Tokyo, bem próximo à Torre Eiffel. Quando comemoração foi marcada para este domingo, a rodada do Francês ainda não tinha sido desmembrada e o PSG jogaria com o Nantes na quarta-feira. Porém, a partida foi antecipada para terça, diminuindo o tempo de descanso. Vale lembrar que Neymar foi criticado pela imprensa francesa pelos eventos grandiosos de aniversário em 2018 e 2019. Ano passado, o camisa dez ainda estava com o pé machucado durante a festa.

Com o PSG na liderança tranquila do Campeonato Francês, a maior preocupação de Thomas Tuchel é com os duelos contra o Borussia Dortmund, pelas oitavas de final da Champions League. O jogo de ida será no dia 18 de fevereiro, na Alemanha, e a volta acontecerá em 11 de março, na França.

Folhapress