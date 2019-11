Treino do São Paulo tem Luan e Liziero em disputa por vaga

De olho na partida contra o Grêmio no próximo domingo (1º), o São Paulo retomou a sua rotina de treinamentos nesta sexta-feira (29), dia seguinte à vitória sobre o Vasco por 1 a 0 no Morumbi. O time trabalhou pela manhã, no CT da Barra Funda.

Na disputa pela vaga de Tchê Tchê, que cumpre suspensão automática, Luan e Liziero participaram da atividade no gramado.

Os dois chegaram a entrar em campo no duelo desta quinta-feira (28). Caso Fernando Diniz queira reforçar a marcação, Luan deve ser o escolhido. Se a ideia for melhorar o passe na saída de bola, Liziero aparece como favorito. Jucilei e Hudson correm por fora nesta disputa.

Os atletas que são considerados reservas foram para o gramado nesta manhã. Depois de exercícios para aperfeiçoar o toque de bola, os jogadores disputaram um coletivo. Já os itulares fizeram o trabalho regenerativo no Reffis. Neste sábado (30), o time voltará a treinar, e Diniz deve definir o time.

Após a vitória sobre o Vasco, o São Paulo passou a somar 57 pontos, na sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, e ficou mais perto de garantir uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo com o Grêmio será em Porto Alegre.

Folhapress