Transferência de Antony do SPFC para o Ajax pode mudar de data

O São Paulo acertou a venda de Antony para o Ajax, em fevereiro. Na transação, como a janela de transferência para a Holanda estava fechada, ficou acertado que ele seria oficialmente apresentado no dia 7 de julho. Por isso, foi pago um seguro para o atacante seguir defendendo o Tricolor paulista. Com a pandemia do coronavírus, as datas agora podem mudar.

Segundo apurou a reportagem, os representantes do jogador deverão conversar nos próximos dias com os dirigentes do Ajax para entender melhor a situação e saber quando deverá ser feita a viagem para a Europa.

(Foto: reprodução/Instagram)

A Holanda definiu que por causa da pandemia do coronavírus as partidas de futebol estão proibidas até setembro. A Federação Holandesa de Futebol (KNVB), como consequência, já encerrou o campeonato nacional. Neste cenário, existe até a possibilidade de ele manter a data de apresentação para iniciar o processo de treinamento, ou até mesmo de permanecer mais um período no São Paulo, com a ampliação do seguro.

O Tricolor paulista pode receber até 22 milhões de euros (R$ 133,14 milhões) pela transferência. Os holandeses vão pagar 16 milhões de euros e há cláusula contratual de mais 6 milhões de euros de bônus por metas atingidas. Vale destacar que na transação também foi acertada a venda de mais 20% dos direitos de David Neres por 7 milhões de euros.

Folhapress