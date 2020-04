Tour de France é adiado após prorrogação da quarentena na França

Em acordo com a UCI (Union Cycliste Internationale ou União Ciclística Internacional, em português), os organizadores do tradicional Tour de France decidiram adiar o evento por causa da pandemia do novo coronavírus. Inicialmente, a competição começaria no dia 27 de junho e seria disputada até 19 de julho. Agora, foi remarcada para se passar entre 29 de agosto e 20 de setembro.

Foto: Reprodução Internet.

A mudança foi confirmada pelo perfil oficial do evento nas redes sociais. "Após o discurso do presidente na noite de segunda-feira e como parte da luta contra a disseminação da covid-19, os organizadores do Tour de France, em acordo com a Union Cycliste Internationale decidiram adiar o Tour", diz o comunicado.

Folha Press