Torcedores já podem comprar ingressos para o Rivengo

O primeiro Rivengo acontece neste sábado (2), às 17h, no Lindolfo Monteiro. Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta sexta-feira (1) nas Lojas Noroeste e na Federação de Futebol do Piauí. No sábado, dia do jogo, os ingressos serão vendidos nas bilheterias do estádio Lindolfo Monteiro, a partir das 9h. O valor é de R$ 50,00 nas cadeiras, R$ 30,00 nas arquibancadas e R$ 20,00 na geral.

O River divulgou no seu perfil no Instagram a disposição dos ingressos para a partida.

Além dos três pontos na tabela, estará em disputa o Troféu Arimatéia Moreira, destinado ao vencedor do primeiro Rivengo do ano. O troféu – criando em 2013 pela FFP – é uma homenagem ao jornalista José de Arimatéia Moreira, que criou o termo Rivengo, ainda em 1969.

Em 2019, o clube que ganhar o clássico leva o troféu. Em caso de empate, a taça ficará com o clube mandante do jogo.

Também durante o Rivengo, a FFP vai homenagear alguns dos personagens que fizeram parte do maior clássico do futebol estadual.

RIVER X FLAMENGO

Sábado, 5/2, 17h, Lindolfo Monteiro

Ingressos:

Cadeiras – R$ 50,00

Arquibancada – R$ 30,00

Geral – R$ 20,00

Postos de venda:

Sexta-feira, 1/2 - Lojas Noroeste e FFP

Sábado, 2/2 – Lindolfo Monteiro





Homenageados

Joniel - Jonny da Cunha Lopes

Zuega - Josué Laurentino de Paula

Zezé - Francisco José Teixeira Lopes

Luis Eduardo Vicente

FFP