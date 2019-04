Torcedores do Figueirense imitam avião para provocar Chapecoense

Dois torcedores do Figueirense imitaram aviões em alusão ao acidente aéreo que matou 71 pessoas, a maioria da delegação da Chapecoense, em 2016. O gesto foi feito após a vitória da equipe de Chapecó por 1 a 0, neste domingo (14), na semifinal do Campeonato Catarinense.

Após o fim do jogo na Arena Condá, torcedores da Chape provocavam os rivais com gritos de "Série B" quando um torcedor do Figueirense fez o gesto de um avião caindo, enquanto outro abriu os braços e imitou um avião.

A cena foi gravada pelos torcedores da Chapecoense e publicada nas redes sociais.



Foto: Divulgação/Figueirense FC

Em nota, o Figueirense repudiou o gesto e afirmou que os torcedores serão banidos do quadro social do clube. "O clube ratifica que atitudes como essa são isoladas e não representam, em nada, o reconhecido padrão da gigante torcida do Furacão. Dentro da esfera administrativa, os participantes, após a identificação, serão banidos do quadro social, caso sejam membros, e também de qualquer ação e local vinculados ao Alvinegro", diz o comunicado.

Esta não é a primeira vez que torcedores usam a tragédia da Chapecoense como forma de provocação. Em 2018, torcedores do Nacional, do Uruguai, imitaram um avião durante jogo contra a equipe catarinense na Copa Libertadores.

Já em 2017, torcedores do Porto, de Portugal, provocaram o rival Benfica, durante jogo do Campeonato Português de handebol, com o canto: "Quem me dera se o avião da Chapecoense fosse do Benfica".

Na mesma época, a Chape foi provocada durante jogo contra o Criciúma, pelo Campeonato Catarinense. A torcida cantou: "ão, ão, ão, abastece o avião".

Folhapress