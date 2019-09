Torcedor explode a mão durante festa em embarque do Athletico-PR

O torcedor Weslley Pontes machucou gravemente a mão com um explosivo durante o embarque do Athletico Paranaense para a decisão da Copa do Brasil, que será realizada nesta quarta-feira (18), em Porto Alegre, diante do Internacional, no estádio Beira-Rio.

O torcedor estava segurando com a mão esquerda um artefato que soltava fumaça quando houve um estouro. O local ficou dilacerado pela explosão. A Polícia Militar do Paraná deu o primeiro atendimento ainda no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Administradora do aeroporto, a Infraero abrigou o torcedor, que foi encaminhado a um hospital logo após o ocorrido. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Pontes.

Cerca de mil pessoas estiveram no embarque atleticano para Porto Alegre. Será a segunda vez que o Athletico decidirá a Copa do Brasil. Vice em 2013 diante do Flamengo, o time paranaense joga por um empate contra o Internacional para ficar com a taça.

Folhapress