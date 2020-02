Torcedor do Flamengo é agredido por torcida do Vasco na entrada do Albertão

Um torcedor do Flamengo, que compareceu ontem ao Estádio Albertão onde o time do Vasco enfrentava o Altos-PI pela Copa do Brasil, foi hostilizado e agredido por membros da torcida vascaína na entrada do jogo. Trajando uma camisa do time rubro-negro, ele foi cercado por torcedores do Vasco que arrancaram o uniforme flamenguista e o agrediram com tapas e alguns chutes.



As imagens foram registradas por outros torcedores. No vídeo, é possível ouvir alguns vascaínos dizerem frases como “Tira a camisa, meu filho. Como que o cara vem pra um jogo do Vasco com a camisa do Flamengo? (...). É casa que não acompanha o futebol. Sai foram, meu irmão. Sai fora”, dizem alguns torcedores do time cruz-maltino.





Logo em seguida, o rapaz é empurrado e aparece já sem a camisa. Neste momento, um dos torcedores do Vasco se aproxima dele de forma agressiva e lhe desfere um tapa na cabeça. O rapaz, então, sai de perto da torcida vascaína e vai embora.

Em um segundo vídeo, é possível ver os torcedores vascaínos em uma roda, rasgando a camisa do Flamengo.





O que diz a PM

A Polícia Militar fazia a segurança no entorno e dentro do Estádio Albertão no momento do jogo. De acordo com o coronel Sá Júnior, comandante do policiamento no local, a confusão se deu no início da partida, quando as catracas de acesso ao estádio estavam sendo aberta.

A PM informou ainda que não recebeu nenhuma denúncia formalizada sobre o ocorrido, além do que se vê nos vídeos que circulam na rede e garantiu que durante a partida do Altos-PI contra o Vasco não houveram desentendimentos entre torcidas rivais nem qualquer alvoroço que demandasse uma atuação mais efetiva dos policiais.

Maria Clara Estrêla