Toninho Pesso é anunciado como novo técnico do Cori-Sabbá

O Cori-Sabbá anunciou, por meio de redes sociais nessa segunda-feira (03), Toninho Pesso como novo técnico do time. O treinador assinou contrato com o alvinegro para a temporada 2022. Na última temporada, ele comandou os times Juventude Semas e o Uberaba.



Toninho Pesso em curso de formação na CBF Academy — Foto: Arquivo pessoal



O time de Floriano foi o último a se apresentar – faltando pouco mais de 15 dias para o Campeonato Piauiense. A estreia acontece no dia 15 de janeiro, no Tibério Nunes.

Natural de São Paulo, Toninho Pesso iniciou a carreira em 2014 no Itumbiara como auxiliar e sua primeira experiência como técnico foi no Grêmio Barueri. Além disso, foi campeão da Copa Governador Mato Grosso, em 2018, e campeão do Mineiro 2ª divisão em 2021.

