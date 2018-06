TJD remarca data para julgar recurso do Palmeiras

O pedido feito pelo Palmeiras para impugnar o segundo jogo da final do Campeonato Paulista terá mais um capítulo no próximo dia 11. O Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo julgará um recurso do clube constestando decisão anterior do presidente do órgão, Antonio Olim, que tinha indeferido o pleito alviverde.

Esse recurso deveria ter sido julgado na última segunda-feira, mas a paralisação dos caminhoneiros na semana passada atrasou os trabalhos do TJD-SP. O reletor será Marco Aurélio Vicente Vieira.

O Palmeiras alega que houve interferência externa no lance do pênalti marcado, e depois cancelado, a seu favor no clássico do dia 8 de abril contra o Corinthians, que ganhou por 1 a 0 e conquistou o título estadual nos pênaltis. A equipe de arbitragem nega.

A decisão do TJD-SP foi orientada pelo argumento de que o Palmeiras não cumpriu os prazos legais para fazer o pedido. Com isso, o tribunal estadual não julgou o mérito da questão, e sim o trâmite burocrático adotado pelo clube.

Caso o Pleno do TJD-SP indefira novamente o recurso alviverde, o clube levará o caso ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva – o STJD negou mandado de segurança anterior do clube, alegando que a última instância estadual deve ser esgotada.

Globo Esporte