TJD denuncia Henrique por cuspe e Felipe Melo e Clayson por briga na final

A procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) denunciou cinco pessoas pelas confusões no jogo de ida da final do Campeonato Paulista, em 31 de março, quando o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0 em Itaquera. Irão a julgamento na próxima segunda-feira (17) três jogadores alvinegros, além do volante Felipe Melo e do auxiliar Roberto Ribas pelo lado alviverde.

O zagueiro Henrique, do Corinthians (Foto: Divulgação)

No Corinthians, o zagueiro Henrique foi denunciado no artigo 254-B (cuspir em alguém) e pode pegar de 6 a 12 jogos de suspensão. Já o atacante Clayson, que foi expulso no jogo, está enquadrado nos artigos 254-A (agressão física, 4 a 12 jogos de suspensão) e 243-F (ofender alguém em sua honra, 4 a 6 jogos de suspensão).

O atacante Lucca também foi denunciado, no artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva), com pena prevista de um a seis jogos. O mesmo ocorreu com o auxiliar técnico palmeirense Roberto Ribas.

Já Felipe Melo, que também recebeu cartão vermelho na partida após confusão com Clayson, vai responder pelos artigos 250 (ato hostil, 1 a 3 jogos) e 254-A (agressão física, 4 a 12 jogos).

Por fim, o Corinthians também foi denunciado nos artigos 211 e 213 (deixar de tomar providências para reprimir desordens em sua praça desportiva) e pode arcar com pagamento de multa.

O TJD deve ter uma semana cheia graças à final do Paulistão. Depois do julgamento das ocorrências do jogo de ida na segunda-feira, o tribunal pretende ouvir, entre terça e sexta, sete pessoas envolvidas na polêmica do jogo de volta, quando o árbitro Marcelo Aparecido voltou atrás na marcação de um pênalti sobre Dudu.

O Palmeiras, que sustenta que houve interferência externa na decisão, pediu abertura de inquérito para apuração dos fatos. O Corinthians venceu o jogo de volta no Allianz Parque por 1 a 0 e levou a melhor nos pênaltis para se sagrar campeão paulista.

Folhapress