Título com 14 jovens jogadores fortalece base do Flamengo

Foram 14 jogadores revelados na base relacionados para a decisão da Taça Rio contra o Vasco. Entre os titulares, cinco pratas-da-casa. No decorrer do jogo, entraram mais três. Com a missão do título cumprida, os "Meninos do Ninho" provaram que poderão ser úteis ao Flamengo em sua era dos reforços milionários.



O atacante Bill, de 19 anos, por exemplo, entrou no segundo tempo e fez a jogada que resultou no gol de empate rubro-negro, marcado aos 48 minutos da etapa final por Arrascaeta e que levou a decisão para os pênaltis. O jogador, que fazia a trinca de ataque com Vinícius Júnior e Lincoln na geração 2000, se emocionou e chegou a chorar após a conquista.

Nas cobranças, brilhou a estrela do goleiro César, outro prata-da-casa, que pegou a batida do vascaíno Tiago Reis.

"Fico feliz de poder ajudar a conquistar esse título que foi muito importante para nós", disse ao site oficial do Flamengo.

Titular na final, o volante Hugo Moura, de 21 anos, destacou que a base já vinha forte desde o ano passado:

"Emoção muito grande. Flamengo é isso aí. Lutando até o final, trabalhando. Foi um time reserva, mais garotada, mas desde o ano passado temos feito bons jogos. Ano passado fomos para as finais na base e ganhamos todas".

Interino na decisão, já que Abel Braga se recuperava de uma arritmia, o auxiliar Leomir de Souza enalteceu a qualidade dos jovens.

"Os meninos entraram bem. Bill e Vinicius estrearam hoje e têm um grande futuro. Conheci o Bill na Copa São Paulo. Ele fez três gols em um jogo. Os jogadores têm oportunidades. Precisamos dos garotos para nos ajudar. Eles foram muito bem. Deu certo, tem dia que não dá. Eles estão de parabéns. Flamengo tem que olhar com carinho para os garotos", declarou.

Nesta quarta-feira (3), no Maracanã, o Flamengo vira a chave para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Peñarol (URU), e alguns destes jovens deverão ser relacionados pelo técnico Abel Braga.

UOL / Folhapress