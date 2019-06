Tite espera por Fernandinho para ser o substituto de Casemiro

Casemiro está fora das quartas de final da Copa América. Em uma tarde inspirada neste sábado (22), fez o seu primeiro gol pela seleção brasileira, ao abrir o placar na goleada por 5 a 0 sobre o Peru, mas perdeu a cabeça nos minutos finais e, com uma entrada dura em Farfán, recebeu o segundo amarelo.

Assim como na Copa do Mundo da Rússia, há um ano, Casemiro sai de cena e Tite sinalizou que Fernandinho deverá ser o substituto. Outro candidato, Alan corre por fora. Mas não é o preterido por Tite. "Fernandinho, estando em condições, é o substituto de Casemiro", disse o técnico em entrevista coletiva.

Fernandinho não foi relacionado para o jogo contra o Peru por conta de dores no joelho direito. Segundo assessoria de imprensa da CBF, o volante treinou na academia do hotel e, neste domingo (23), vai trabalhar com bola no centro de treinamento do São Paulo. Para Tite, Alan seria uma possibilidade para a vaga de Arthur.



Casemiro - Foto: Reprodução/Instagram

Fernandinho, embora contestado pelas atuações contra Alemanha, na derrota do 7 a 1, no Mundial de 2014 e na eliminação também nas quartas de final para Bélgica no Mundial de 2018, tem confiança de Tite. Casemiro, aliás, saiu em defesa de Fernandinho.

"Se o Fernandinho está aqui é porque tem a confiança do treinador e, claro, do grupo. O Fernandinho foi o melhor jogador (volante) da Premier League. Tem que ter respeito por ele. É um grandíssimo jogador. Aconteceu que ele fez um contra naquele jogo da Bélgica, mas é um cara que trabalha, ajuda muito. Tenho certeza de que vai estar disponível para fazer o melhor", disse Casemiro, que ao invés de comemorar o seu primeiro gol teve que lamentar sua ausência nas quartas de final -talvez contra a Argentina.

"A gente está exposto, fiquei muito triste. É o primeiro cara que dá o combate quando perde a bola no meio. Claro que fiquei muito triste, mas quem entrar no meu lugar vai fazer da melhor maneira possível ."

Casemiro não esteve nas duas últimas derrotas do técnico Tite. Além da queda diante da Bélgica por 2 a 1 nas quartas da Copa do Mundo na Rússia, Casemiro não atuou no amistoso do Brasil com a Argentina em junho de 2017. Os argentinos venceram por 2 a 1, e Fernandinho havia sido poupado por Tite.

Durante a coletiva, Tite foi questionado se não deveria ter poupado Casemiro, principalmente pelo fato de o Brasil ter dominado o Peru desde o primeiro tempo. Quando a seleção fez o terceiro gol, o time peruano demonstrava total abatimento.

"Não dá para pensar. Você está procurando a evolução da equipe, o crescimento. O time é uma engrenagem, um mecanismo vivo. Se você tira o primeiro meio-campista, sem o Fernandinho para fazer a mesma função, tem que adaptar o Allan em um jogo no qual precisa que a equipe cresça. E vou dizer, acho que não era lance para cartão", disse o treinador.

Folhapress