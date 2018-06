Tite critica campanha de patrocinadora da seleção com Neymar e Messi

O técnico Tite fez neste sábado (2) uma crítica à abrangência de uma ação social da Mastercard, uma das patrocinadoras da seleção brasileira.

A empresa fará uma campanha com o brasileiro Neymar e o argentino Lionel Messi até março de 2020. Cada gol desses jogadores em torneios oficiais, a partir da Copa do Mundo, representará 10 mil refeições que serão destinadas para estudantes da América Latina e do Caribe.

Para o treinador, a ação deveria contemplar gols marcados por todos os atletas dessas seleções, não apenas por Neymar e Messi. "Mastercard, eu vou falar uma coisa. É muito bonita essa doação em relação a entidades assistenciais. É linda e grande. Assim como é grande também vocês darem pratos se todos os atletas da Argentina e do Brasil marcassem um gol. A gente trabalha enquanto equipe e, com todos esses valores, pode frustrar um pouquinho. Fica a minha sugestão", disse Tite na véspera do jogo contra a Croácia, marcado para este domingo em Liverpool.

A campanha é chamada de #JuntosSomos10 e foi iniciada pela Mastercard em abril do ano passado, quando anunciou Neymar e Messi como os dois representantes em uma chamada por doações ao Programa Mundial de Alimentos da ONU.

