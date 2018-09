Tite afirma que trotes de Neymar servem para deixar atletas à vontade

O técnico da seleção brasileira, Tite, afirmou nesta segunda (10) que os trotes de Neymar, escolhido na quinta (6) para ser capitão do time, contra os jogadores novatos são brincadeiras que servem para deixar os jogadores à vontade.

"Eu preservo muito a individualidade do atleta. Não gosto de ficar toda hora em volta, em cima policiando, dizendo o que fazer, deixar de fazer. Cada um tem a sua responsabilidade", afirmou. "Brincadeiras são naturais. Servem para deixá-los à vontade."



Técnico Tite (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)



Disse que até Militão, conhecido por ser tímido, conseguiu se desinibir com as brincadeiras.

Na última semana, o camisa 10 do Brasil e do Paris Saint-Germain postou na rede social uma enquete para que seus seguidores elegessem o jogador mais feio entre Fabinho, do Liverpool (ING), Éder Militão, do Porto (POR) e Tetê, jovem promessa do Grêmio, chamado para participar dos treinamentos da equipe de Tite nos EUA.

Também liderou trotes contra o atacante Richarlison, do Everton (ING), filmado fazendo a "Dança do Pombo", e o meia Paquetá, do Flamengo, que teve que imitar o cantor Michael Jackson.

Júlia Zaremba - Folhapress