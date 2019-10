Tite admite críticas e pede tempo para testes antes de “jogos oficiais”

Desde que conquistou a Copa América, no início de julho, no Brasil, a Seleção Brasileira não conseguiu mais vencer. São quatro jogos, com três empates e uma derrota. O momento é instável e Tite sabe da pressão que carrega nesse sentido.

“Seleção quer vencer, precisa vencer, tem que vencer”, disse o técnico, em entrevista coletiva em Singapura, logo após a igualdade com a Nigéria. “Inevitável ter críticas, absorver críticas, inevitável nessa fase de preparação, a insatisfação é minha também nesse processo de resultados”.

Questionado sobre o motivo da Seleção não ter correspondido nos últimos amistosos, Tite foi objetivo e direto.

“Porque mexeu demais na estrutura tática da equipe e em nomes. Por isso caiu, por isso oscilou. Mexeu no sistema e em nomes. Agora é a hora”.

Em 2020, a Seleção Brasileira vai começar sua caminhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, e por isso Tite entende que esse é o momento de fazer experimentos, independente dos placares.



Foto: Lucas Figueiredo/CBF



“Vivemos em função de resultados, eu sei disso, mas sempre tenho colocado: existe um processo, de erros, ajustes. Não pode é em competição oficial, aí a margem de erro é pequena. É agora e é do jogo (a fase de testes). Crítica tem, e tem que ter maturidade para absorver”, explicou.

“Sei que tenho a pressão do resultado, mas só consegue fazer jogos preparatórios se o campo oportunizar em termos de sistema e nomes. Um exemplo, Lodi jogou muito. A Seleção teve no Lodi a possibilidade de ter um jogador agressivo pelo lado”.

Apesar da frustração com os empates frente aos africanos de Senegal e Nigéria, Tite deixou Singapura satisfeito pelo desempenho no segundo tempo contra os nigerianos, nesse domingo. Agora, a Seleção volta a se reunir em novembro, para amistosos contra Argentina e Coreia do Sul.

“Tentar retomar. Eu disse a eles no vestiário. Quando vocês vierem de volta, a gente vai continuar o jogo desse segundo tempo aqui”, revelou. “Principalmente segundo tempo um grande desempenho, teve oportunidades. Faltou efetividade”, concluiu.

Gazeta Esportiva