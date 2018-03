Tite adia convocação do Brasil para o dia 12

Os problemas físicos envolvendo jogadores da seleção brasileira fizeram Tite adiar a convocação para os amistosos contra Rússia e Alemanha. A CBF anunciou nesta terça-feira que o treinador optou por remarcar a divulgação da lista, que ocorreria nesta sexta-feira, para o dia 12 de março. A explicação dada pelo coordenador de seleções, Edu Gaspar, apontou cinco atletas como pivôs da decisão - no último fim de semana, Neymar, Marquinhos e Fernandinho sofreram lesões.

- Temos uma situação diferente de outras convocações. São pelo menos cinco jogadores que necessitam de uma observação médica e física mais elaborada, para que possamos convocar embasados e com as informações necessárias - disse Edu ao site da CBF.

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o clássico entre PSG e Olympique de Marselha, e exames posteriores revelaram uma fissura no quinto metatarso do pé direito - que fez o jogador optar por uma cirurgia. O camisa 10 só deve voltar aos gramados em maio. Marquinhos deixou a mesma partida com dores na coxa esquerda, tornando-se dúvida para os próximos jogos. O volante Fernandinho foi substituído na decisão da Copa da Liga Inglesa entre City e Arsenal por conta de dores na coxa esquerda

Além do trio que teve problemas neste fim de semana, outros três jogadores que vêm sendo chamados por Tite ainda finalizam processos de recuperação. O lateral Marcelo ainda não retornou aos gramados após sofrer lesão na coxa direita na semana passada, o zagueiro Miranda voltou a ser relacionado na Inter de Milão neste fim de semana, e o atacante Gabriel Jesus foi utilizado pela primeira vez no Manchester City diante do Arsenal, após recuperar-se de problema no joelho.

O adiamento fará com que a lista de Tite seja divulgada apenas 11 dias antes do primeiro amistoso, contra a Rússia, em 23 de março, em Moscou. O confronto contra a Alemanha será realizado no dia 27 do mesmo mês, em Berlim.

- Transferindo a data iremos ganhar de dois a três jogos de cada atleta observado para nossa avaliação. Como sempre, buscaremos o máximo de informações possíveis para uma convocação sem grandes problemas - completo Edu Gaspar.

