Tiradentes tenta superar baixas em estreia no Brasileiro

O Tiradentes inicia nesta quarta-feira (25) sua caminhada dentro do Campeonato Brasileiro Série A2. O time comandado por Toinho faz sua estreia fora de casa diante do Esmac, de Belém, do Pará. A competição é de suma importância para o time piauiense, pois garante acesso até a primeira divisão do futebol feminino, mas o Tiradentes começa a disputa com perdas, pois não conta mais com a atacante Valéria, que agora veste a camisa do Audax (SP) e também com a meia-atacante Neném, contratada pelo Rio Preto (SP).

O técnico Toinho não nega que o time perde em qualidade técnica, mas acredita que esse é o momento do coletivo se sobressair. “As pessoas lá fora estão observando o que temos de melhor no Piauí, então, nós temos que salientar a representatividade do estado. A qualidade perde um pouco principalmente se tratando da Neném que tem uma qualidade única hoje até mesmo a nível de Brasil, de visualizar a partida, definir, ou colocar uma amiga na cara de gol, mas nós temos que ver o conjunto”, disse Toinho.



Em treino, o técnico Toinho acredita que esse é o momento do coletivo se sobressair (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Compensando as perdas, o time vai contar com as atacantes Raissa e também Fernanda, ex- Portuguesa. As duas sabem do peso de chegar praticamente as vésperas da estreia na competição nacional e precisando suprir a lacuna deixada pelas principais atletas da equipe.

“Existe um peso, até porque as duas faziam uma grande diferença no time e estavam aqui a bastante tempo e a qualidade delas é inquestionável, mas vim para somar e espero novamente ajudar o Tiradentes a fazer história”, afirmou Raissa.

A atacante Fernanda chegou há poucos dias e fala sobre a ansiedade do primeiro jogo e que a adaptação ao novo time está sendo feito da forma mais rápida possível. “A gente está com frio na barriga o que eu acho que é normal, mas nosso time é bem novo e estamos tentando passar tranquilidade para as meninas e assim vencer esse primeiro jogo fora de casa. O professor vem passando confiança e acredito que todos que estão na equipe tem condições de suprir essas vagas”, afirmou Fernanda.

O Tiradentes faz sua estreia no Brasileiro Série A2 na quarta-feira (25), às 15h, quando enfrenta o Esmac, no estádio Francisco Vasques, no Pará.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia