Tio de Pietro Fittipaldi posta primeira foto do piloto após acidente

A primeira imagem de Pietro Fittipaldi após o acidente da última sexta-feira foi publicada no começo de tarde desta quarta-feira, cinco dias após a batida com um protótipo da equipe DragonSpeed no Mundial de Endurance. A postagem foi feita no hospital onde ele está internado em Liége, na Bélgica, e publicada por seu tio, Max Papis.

Max Papis postou foto de Pietro Fittipaldi no Instagram cinco dias após o acidente (Foto: Reprodução Instagram)

Na foto, Pietro aparece sorridente, com pequenas escoriações no rosto, na altura do nariz. Durante o treino classificatório para às 6h de Spa-Franncorchamps, que abriu a temporada 2018-2019 do WEC, o piloto bateu de frente na desafiadora curva Eau Rouge, na Bélgica.

Casado com Tatiana, uma das filhas de Emerson Fittipaldi, Max Papis está com 48 anos, e hoje atua como um conselheiro de seu sobrinho Pietro - que é filho de Juliana, outra filha de Emerson. Nos anos 1990, o italiano competiu na Fórmula 1, na Indy e, anos mais tarde, na NASCAR.



Pietro Fittipaldi bate forte Eau Rouge (Foto: Reprodução)

Em entrevista ao GloboEsporte.com nesta terça-feira, Pietro declarou que pretende estar de volta às pistas em 60 dias, e que será tratado pelo Dr. Terry trammell e pelo Dr. Steve Olvey, médicos com larga experiência na recuperação de pilotos da Indy, como Dario Franchitti, Tony Kanaan, Sebastien Bourdais, além de Nelson Piquet e do próprio Emerson Fittipaldi, avô de Pietro.

