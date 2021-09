Timon vence e volta a sonhar com acesso na Série B do Piauiense

O Timon voltou a sonhar com o acesso ao vencer sua primeira partida na Série B do Campeonato Piauiense. Diante doCaiçara de Campo Maior, na tarde desta segunda-feira (13), no estádio Albertão, o Timon fez 1 a 0, segurou a pressão do Leão no final, garantiu três pontos e, de quebra, deixou a lanterna da competição.

O Caiçara buscou o jogo pela lateral esquerda com Laerteh, enquanto o Timon tentava se encontrar em campo nos primeiros minutos do jogo. As duas equipes chegaram com chances de gols, mas o equilíbrio dentro de campo refletiu no placar de 0 a 0.

Foto: Reprodução / Tv Santos

Na volta do intervalo, o Timon levou a melhor ao aproveitar falha da defesa do Leão e marcar o gol da vitória. Aos 13 min, após cobrança de lateral de Jesus Vitor, Gabriel avançou pela linha de fundo e tocou para a área. Vitinho, livre de marcação, chutou forte para vencer o goleiro Flávio Henrique.

No tempo restante, o Caiçara subiu todo o time para tentar o gol de empate. Aos 37 min, o time de Campo Maior teve sua principal chance de gol. Após cruzamento da área, Erivelton dominou e girou para Veron, que entrava livre de marcação. No chute, o goleiro Weyde evitou o que seria o gol de empate.

O resultado levou o Timon a quatro pontos, e a deixar o Comercial na lanterna da competição. O Caiçara, por sua vez, segue na quarta posição com quatro pontos. O Timon volta a campo na próxima quinta-feira (16), no estádio Gerson Campos, às 16h, em Oeiras, diante do Oeirense. No mesmo dia que o Caiçara joga no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior, contra o líder Piauí.

Confira a classificação

1º Piauí – 9 pontos

2º Oeirense – 9 Pontos

3º Cori-Sabbá – 5 Pontos

4º Caiçara – 4 pontos

5º Timon – 4 Pontos

6º Comercial – 3 pontos

