Timon vence Cori e conquista acesso inédito para Série A do Piauiense

O Timon venceu o Cori-Sabba por 3 a 2 em jogo emocionante na noite de ontem (21), no Lindolfo Monteiro. Os gols foram marcados por Eduardo (duas vezes), Leandro para o Timon. Anderson Kamar (duas vezes) marcou pelo lado do Cori. Com o resultado o Timon conquistou acesso inédito para Série A do Piauiense 2020.

O jogo

A partida começou emocionante e logo aos três minutos, com gol de Anderson Kamar. Ele aproveita rebote do goleiro Jailson e abre o marcador. O Timon responde com Netinho, ele bate do meio do campo, chute rasteiro e assusta o goleiro Andrei. Aos 17 minutos, o Timon iguala a contagem com Leandro, de cabeça. Bismarck bate falta, Eduardo desvia. A bola toca à trave e volta para Leandro.

Timon vence Cori-Sabbá e está na Série A do Piauiense 2020. Foto: Jailson Soares

Aos 41 minutos, Eduardo aparece para marcar o segundo do Timon, o da virada, mas metade do gol é de Netinho, pois ele arrasta metade do Cori e toca para Eduardo que estava livre na pequena área. Com 44 minutos, Eduardo marca seu segundo e o terceiro do Ton na partida, ampliando a vantagem. Cruzamento de Amorim, Edu cai dentro da pequena área, mas ainda toca a bola e marca. 3 a 1 para o Timon no final do primeiro tempo.

A boa vantagem obriga o Cori-Sabba a ir para frente, pois eram necessários pelo menos três gols para poder tirar a vantagem do adversário e conseguir o acesso. E o Cori coloca fogo na partida, pois aos 10 minutos marca com o presidente/jogador Anderson

Depois disso, muita pressão pro lado do Timon, mas apesar disso o Timon manteve maior posse de bola. A partida ficou bastante faltosa. Os dois treinadores começaram a mexer, mas sem surtir grandes efeitos. O Timon ainda perde boa chance de ampliar a contagem em contra ataque rápido com Erinaldo e Breno, mas Ps dois batem em cima do goleiro.

Com o resultado, Timon encara o Picos na grande final. Os dois times estão garantidos na Série A 2020. A vantagem de jogar pelo empate é do Timon. O primeiro deles será realizado na próxima sexta-feira (25), às 20h, no Estádio Helvídeo Nunes, na cidade de Picos. A partida de volta será realizada no dia 31 de outubro, no Estádio Lindolfo Monteiro, às 20h.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia