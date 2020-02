Timon-PI desiste de Luís Miguel e anuncia Marcus Amoroso como treinador

Depois de duas goleadas consecutivas à frente do Timon-PI, no Campeonato Piauiense, a era Luís Miguel chegou ao fim. O anúncio foi confirmado pelo presidente do clube, Leal Filho, nesta sexta-feira (28). Poucas horas após o anúncio da demissão, a diretoria revelou ao PortalODia.com a contratação do treinador Marcus Amoroso para a função.

“Luís Miguel não estava se sentindo bem com alguns jogadores e ele mesmo disse isso. Então entramos em um consenso, ele saiu do clube, mas tendo o espaço para voltar em outras oportunidades. Então para o cargo quem assume é Marcus Amoroso, que tem bastante experiência no mercado”, disse Leal Filho.

Marcus Amoroso já vestiu a camisa do Queimados (RJ), em 2016, trabalhou nas categorias de base no Bangu e, recentemente, esteve à frente do Altético Carioca para a sequência da Série C do Brasileiro. Agora tem em mãos a dura missão de tirar o Timon da zona de rebaixamento.

Novo técnico do Timon para o Campeonato Piauiense (Foto: Reprodução)

Com 4 pontos em sete jogos disputados, a Águia Soberana é o lanterna estadual. Há cerca de duas semanas, a equipe foi goleada por 5 a 1 diante do River-PI, no estádio Lindolfo Monteiro. Na última quarta-feira (26), fora de casa, o 4 de Julho fez 5 a 0 na Arena Ytacoatiara. A Águia possui cinco derrotas, um empate e uma vitória.

A estreia de Marcus Amoroso no comando do Timon-PI deve acontecer na próxima quinta-feira (05), quando a equipe enfrenta o Altos-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, às 20h, em Teresina, pela 8ª rodada do estadual.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia